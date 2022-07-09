اليوم السابع
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"شلالات البالونات".. توزيع الهدايا احتفالا بالعيد في بورسعيد.. صور

السبت، 09 يوليه 2022 07:53 ص
"شلالات البالونات".. توزيع الهدايا احتفالا بالعيد في بورسعيد.. صور توزيع الهدايا احتفالا بالعيد في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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ألقت مجموعات من الشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة بورسعيد، بالونات، اليوم السبت، على المواطنين من فوق أسطح العمارات المحيطة بمساجد وساحات صلاة العيد، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
 
وتسابق الأطفال والشباب لالتقاط البالونات، في ظل أجواء من السعادة والمرح، بينما وزع مواطنون الحلوى والألعاب على الأطفال والتقاط الصور التذكارية في أجواء احتفالية.
 
كما قام مجموعة من شباب مدينة بورفؤاد، بتوزيع الهدايا علي المصلين والمحتفلين بأول أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد. 
 
وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، بالمسجد الكبير في مدينة بورفؤاد مع الآلاف من أهالي المدينة، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي.
 
وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بكافة أحياء المحافظة خاصة محيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية لها، وكذلك كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ وأماكن تجمعات المواطنين، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المروري.
البالونات في سماء بورسعيد
البالونات في سماء بورسعيد

 

بالونات بورسعيد
بالونات بورسعيد

 

توزيع الهدايا ببورفؤاد
توزيع الهدايا ببورفؤاد

 

توزيع الهدايا
توزيع الهدايا

 

جانب من توزيع الهديا
جانب من توزيع الهديا

 

شلالات البالونات
شلالات البالونات

 

شلالات
شلالات

 

 

صلاة العيد

عيد الأضحى المبارك

اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

ساحات صلاة العيد

رجال الشرطة



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