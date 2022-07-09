"شلالات البالونات".. توزيع الهدايا احتفالا بالعيد في بورسعيد.. صور

وتسابق الأطفال والشباب لالتقاط البالونات، في ظل أجواء من السعادة والمرح، بينما وزع مواطنون الحلوى والألعاب على الأطفال والتقاط الصور التذكارية في أجواء احتفالية.

كما قام مجموعة من شباب مدينة بورفؤاد، بتوزيع الهدايا علي المصلين والمحتفلين بأول أيام عيد الأضحى المبارك في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، بالمسجد الكبير في مدينة بورفؤاد مع الآلاف من أهالي المدينة، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بكافة أحياء المحافظة خاصة محيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية لها، وكذلك كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ وأماكن تجمعات المواطنين، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المروري.