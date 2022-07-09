شركة "غازبروم" الروسية تنقل 40.1 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأراضي الأوكرانية

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أكدت شركة "غازبروم" الروسية، مواصلة نقل الغاز بانتظام إلى المستهلكين الأوروبيين من خلال محطة سودجا العابرة لأراضي أوكرانيا، مشيرة إلى نقل 40.1 مليون متر مكعب يوميا.



وقال المتحدث باسم الشركة الروسية سيرجي كوبريانوف بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت إن "غازبروم تواصل إمدادات الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا، كالمعتاد ووفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، قمنا بضخ 40.1 مليون متر مكعب"، موضحا أن تم رفض الطلب الخاص بضخ الغاز من محطة سوخرانوفكا.



وبلغ حجم ضخ شركة "غازبروم" الروسية في اليوم السابق 41.1 مليون متر مكعب أيضا.



وفي مايو الماضي، أعلن مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا أنه سيغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا اعتبارًا من 11 مايو الماضي بسبب قوة قاهرة حيث يزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوهانسك وبالتالي، سيتم رفض طلبات النقل مع عدم قبول الغاز.. إلا أن شركة الغاز الروسية القابضة لم تر أي أسباب لتعليق الضخ بالصيغة السابقة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد لظروف القوة القاهرة.



وأضافت غازبروم أن العقوبات الروسية المفروضة على عدد من شركات الطاقة الأجنبية تحظر الحيازة من استخدام خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا لضخ الغاز الروسي عبر بولندا.