سقوط شاب من أعلى مسجد أثناء القاء البالونات على المصلين في سوهاج.. فيديو

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بسقوط شاب من أعلى سطح مسجد تابع للأوقاف بمنطقة الزهراء دائرة القسم وذلك أثناء قيامه ومجموعة من الشباب بإلقاء البالونات ابتهاجا بالعيد.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بسقوط شاب يبلغ من العمر 20 سنة من أعلى سطح مسجد بمنطقة الزهراء أثناء قيامه مع مجموعة من الشباب بإلقاء البالونات ابتهاجا بالعيد .

نتج عن عملية السقوط إصابة الشاب بكسر الأنف وتم نقله للمستشفى الجامعى بسوهاج والحالة العامة مستقرة ومازال يخضع للعلاج والملاحظة الطبية بالمستشفى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يذكر أنه اعتاد الشباب بمنطقة الزهراء كل عيد بجمع كميات كبيرة من البالونات والقائها على المصلين من أعلى مسجد الزهراء بسوهاج.