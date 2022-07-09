اليوم السابع
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سفارة السعودية بالقاهرة تنشر صورة لإضاءة ساعة مكة احتفاءً بعيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 11:28 ص
سفارة السعودية بالقاهرة تنشر صورة لإضاءة ساعة مكة احتفاءً بعيد الأضحى ساعة مكة
كتبت ريهام عبد الله

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احتفلت ساعة مكة بقدوم عيد الأضحى المبارك، بإضاءة مميزة ومعايدة بمناسبة قدوم العيد، ونشر الحساب الرسمى للسفارة المملكة السعودية بالقاهرة، صورة للساعة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق عليها: "‏من أعلى نقطة فى العاصمة المقدسة، ساعة مكة تحتفى بقدوم عيد الأضحى المبارك".

وفى مصر حالة من البهجة والسعادة عمت أرجاء المساجد وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى مئات الآلاف من المصلين صلاة العيد مصطحبين الأطفال معهم وسط إجراءات احترازية وتنظيمية فى المساجد والساحات.

ساعة مكة
ساعة مكة

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، فرحة الآلاف فى الجامع الأزهر الشريف بصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث امتلئ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، كما رصدت عدسة اليوم السابع، أداء الآلاف من المواطنين، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجدى السلطان حسن والرفاعى بمحافظة القاهرة، حيث امتلئ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وشهد محيط المسجد اجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن، للتأكيد على المواطنين عدم الدخول بدون الكمامة، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة.

تدوينه السفارة السعودية بالقاهرة
تدوينه السفارة السعودية بالقاهرة

 


ساعة مكة

عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الأضحى

السفارة السعودية



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