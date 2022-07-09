"سابو اللحمة وراحو البحر"..زحام على شواطئ الإسكندرية بأول أيام العيد (فيديو)

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام الشواطئ بالإسكندرية، والتى شهدت زحاما كبيرا فى أول أيام عيد الأضحى، بصورة ملفتة، تحت شعار الهروب من اللحمة إلى الشواطئ فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد المواطنون على أن توجههم لقضاء إجازة العيد داخل الشواطئ للتنزة والفرحة بالعيد، وتشهد الشواطئ توافدا ما بين أسعار متفاوتة، تبدأ من 5 جنيهات للفرد إلى 25 جنيها، فى توافد متفاوت على كل الشواطئ.

واستعدت شواطئ محافظة الإسكندرية لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من حملاتها علي الشواطئ التي تبلغ 61 شاطئا علي مستوي المحافظة تتراوح أسعار الدخول ما بين 5 جنيهات إلى 25 جنيهًا حسب شريحة كل شاطئ مميز سياحى أو عام على أن يشمل سعر التذكرة الدخول للشاطئ، والحصول على كرسي وطرابيزة وشمسية، وذلك إضافة إلى شاطئ المندرة والأنفوشي، اللذان تم تخصيصهما لتقديم خدماتهم بشكل مجاني أمام المواطنين وكذلك شاطئ المندرة لاصحاب ذوى الهمم والمكفوفين.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء تكثيف أعمالها من رفع كفاءة الشواطئ والحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أى مخلفات بها وذلك لإضفاء مظهر حضارى وجمالى يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن محافظة الإسكندرية جاهزة لاستبقال الزائرين للاستمتاع و قضاء وقت سعيد علي الشواطئ خلال عيد الأضحي المبارك.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة الحدائق والميادين والمسطحات الخضراء على مستوى المحافظة، لتكون متنفس طبيعى للمواطنين من أهالى وزوار المحافظة، وذلك فى ضوء الاستعدادات المكثفة لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويقدر سعر تذكرة الشواطئ "العامة" وعددها 6 شواطئ هي 5 جنيهات للفرد تشمل "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفي حالة طلب أدوات إضافية تكون كالتالي: "شمسية 3 جنيهات – كرسي 2 جنيه – ترابيزة 2 جنيها".

بينما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئًا فيبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، ويسمح لمن يملك أدوات بالدخول بعد سداد 2 جنيها للفرد.

أما سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، وعددها 21 شاطئا، فيقدر بـ 15 جنيها للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.

ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ 25 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات.

يذكر أن يوجد شاطئين مجانيين، هما "المندرة المجاني" و"سيد درويش المجاني" الأنفوشي سابقا، ويسمح فيها بدخول الرواد مجانا والحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا.