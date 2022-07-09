زى النهارده.. شاهد بـ"أحداث الوزراء": المتظاهرون منعوا الموظفين من العمل

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 4 سنوات، استمعت الدائرة 11 إرهاب، والتى أصبحت الآن الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة المتهم أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

واستمعت المحكمة خلال تلك الجلسة لشهادة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية الأسبق، وقال بعد حلف اليمن، إنه لا يتذكر بالتحديد ما حدث يوم تظاهرات 16 و17 ديسمبر 2011، مشيرا إلى أنه بعد كل تجمهر يتم حصر كل التلفيات، ويتم عمل محاضر بالتلفيات، وتم عمل محضر بتلفيات حى بولاق الواقع بشارع القصر العينى.

وأضاف الشاهد، أن التظاهرات أدت لإتلاف الأشجار والأرصفة بشارع الشيخ ريحان، وإتلاف حى بولاق بالكامل، وكما منعت موظفى مجمع التحرير من الوصول لأماكن عملهم.

كانت محكمة النقض ألغت فى وقت سابق الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.