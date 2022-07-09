زحام على محلات الجزارة أول أيام عيد الأضحى فى الإسكندرية.. لايف

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام محال الجزارة بالإسكندرية، والتى شهدت زحاما كبيرا فى أول أيام عيد الأضحى، بصورة ملفتة .

وأكد المواطنين وشهدت العديد من المحال حالة من الزحام الشديد أمامها وسط توفد العشرات من المواطنين لشراء اللحوم، والتى تعتبر الاحتفال الأساسى بعيد الأضحى المبارك .

فيما أعرب المواطنين عن سعادتهم وابتهاجهم باحتفالات عيد الأضحى المبارك، وأكد البائعين على سهولة البيع فى اليوم الأول وتوافد العشرات من المواطنين عليهم وسط حالة من الفرحة الكبيرة .

على الجانب الأخر، استعدت شواطئ محافظة الإسكندرية لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من حملاتها على الشواطئ التى تبلغ 61 شاطئا على مستوى المحافظة تتراوح أسعار الدخول ما بين 5 جنيهات إلى 25 جنيهًا حسب شريحة كل شاطئ مميز سياحى أو عام على أن يشمل سعر التذكرة الدخول للشاطئ، والحصول على كرسى وطرابيزة وشمسية، وذلك إضافة إلى شاطئ المندرة والأنفوشي، اللذان تم تخصيصهما لتقديم خدماتهم بشكل مجانى أمام المواطنين وكذلك شاطئ المندرة لاصحاب ذوى الهمم والمكفوفين.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء تكثيف أعمالها من رفع كفاءة الشواطئ والحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أى مخلفات بها وذلك لإضفاء مظهر حضارى وجمالى يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن محافظة الإسكندرية جاهزة لاستبقال الزائرين للاستمتاع و قضاء وقت سعيد على الشواطئ خلال عيد الأضحى المبارك.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة الحدائق والميادين والمسطحات الخضراء على مستوى المحافظة، لتكون متنفس طبيعى للمواطنين من أهالى وزوار المحافظة، وذلك فى ضوء الاستعدادات المكثفة لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويقدر سعر تذكرة الشواطئ "العامة" وعددها 6 شواطئ هى 5 جنيهات للفرد تشمل "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون كالتالي: "شمسية 3 جنيهات – كرسى 2 جنيه – ترابيزة 2 جنيها".

بينما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئًا فيبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، ويسمح لمن يملك أدوات بالدخول بعد سداد 2 جنيها للفرد.

أما سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، وعددها 21 شاطئا، فيقدر بـ 15 جنيها للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.

ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ 25 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات.

يذكر أن يوجد شاطئين مجانيين، هما "المندرة المجاني" و"سيد درويش المجاني" الأنفوشى سابقا، ويسمح فيها بدخول الرواد مجانا والحصول على شمسية وكرسى واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا.