اليوم السابع
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روسيا: ما يحدث فى سريلانكا شأن داخلى ونتمنى استعادة النظام بسرعة

السبت، 09 يوليه 2022 05:27 م
روسيا: ما يحدث فى سريلانكا شأن داخلى ونتمنى استعادة النظام بسرعة لافروف
كتب محمد جمال

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وصفت وزارة الخارجية الروسية ما يحدث في سريلانكا بأنه شأن داخلي، متمنية استعادة النظام بسرعة في إطار العملية الدستورية.

وقالت الخارجية الروسية: "هذه مسألة داخلية. نتمنى استعادة النظام بسرعة في إطار العملية الدستورية".

واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948. حيث ضرب فيروس كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، مما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.


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