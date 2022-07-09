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روسيا تعلن إسقاط مقاتلتين و 15 طائرة أوكرانية مسيرة

السبت، 09 يوليه 2022 11:32 ص
روسيا تعلن إسقاط مقاتلتين و 15 طائرة أوكرانية مسيرة الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "سو-25"، وفقا لروسيا اليوم.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 15 طائرة أوكرانية مسيرة وتدمير عدد من مخازن الأسلحة، خلال اليوم الماضي.

وفى وقت سابق كشف رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن نقل طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار" من ليتوانيا إلى أوكرانيا.

وكتب يرماك على "تويتر" أمس الجمعة: "أرحب بالأسطورة بيرقدار (فاناغاس - الصقر) في أوكرانيا". وأعرب يرماك عن امتنانه لشعب ليتوانيا وشركة Baykar Makina التركية المصنعة للطائرات المسيرة. وأطلق اسم "الصقر" على الطائرة من دون طيار في ليتوانيا، حيث تم تسليمها في 4 يوليو.

وأرادت ليتوانيا شراء طائرة مسيرة في تركيا مقابل الأموال التي جمعها سكان البلاد (حوالي 6 ملايين يورو) لنقلها إلى أوكرانيا، ومع ذلك قالت الشركة المصنعة لهذه الأجهزة إنها ستعطيها لليتوانيا مجانا.

كما أعرب الجانب التركي عن رغبته في استخدام 4.4 مليون يورو من الصفقة المخصصة لدفع ثمن الطائرة لتقديم المساعدة الإنسانية وغيرها لأوكرانيا، واستخدمت فيلنيوس الباقي لتجهيز الطائرة بالأسلحة. وقد تم شراء صواريخ جو-أرض موجهة لها.

 

 

 


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