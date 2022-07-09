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روسيا تتهم أوكرانيا بإطلاق حملات للقضاء على الموالين لروسيا فى نيكولايف

السبت، 09 يوليه 2022 10:40 ص
روسيا تتهم أوكرانيا بإطلاق حملات للقضاء على الموالين لروسيا فى نيكولايف روسيا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلطات كييف أمرت بإجراء حملات عقابية في مدينة نيكولايف بهدف القضاء على المواطنين الموالين لروسيا والأشخاص الذين لا يؤيدون سياسات النظام الأوكراني.


وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن " رعاة كييف الغربيين وراء هذه الحملات" ، مشيرة إلى وصول نحو 500 مسلحا من كييف وأوديسا إلى نيكولايف بعد تجهيزهم لمثل هذه العمليات الترهيبية.


وذكر البيان أن مرتزقة أجانب تمركزوا في مدرسة بإحدى البلدات بمدن خاركوف، لافتا إلى انتشار القوات الأوكرانية ومسلحي الكتائب القومية المتطرفة في مدارس بخاركوف ودونيتسك


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