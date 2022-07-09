روسيا: أمريكا تمد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ لاطالة أمد الصراع بأي ثمن

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أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تواصل إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة بما في ذلك أنظمة الصواريخ عالية الحركة "هيمارس".



وذكرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة في بيان بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الولايات المتحدة تمد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ لأنها تريد إطالة الصراع بأي ثمن .



وأضاف البيان أن "هذا القرار يستند إلى رغبة واشنطن الشديدة في إطالة أمد الصراع بأي ثمن وباستخدام إمدادات أسلحتها للتعويض عن الخسائر المتزايدة في صفوف الكتائب القومية والقوات الأوكرانية".



ويأتي البيان في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن منح أوكرانيا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار أمريكي.



وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فأن حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها حديثا لأوكرانيا تتضمن 4 قذائف مدفعية عالية الدقة و معدات أخرى لأنظمة الصواريخ عالية الحركة.



وأضافت "تتضمن هذه المجموعة الأخيرة من العتاد والإمدادات شيء لم ترسله الولايات المتحدة من قبل إلى أوكرانيا، 1000 طلقة من عيار 155 ملم تم وصفها بأنها ذات دقة أكبر".