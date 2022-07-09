رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى على الأهالى فى ميدان أبو الحجاج عقب صلاة العيد

وأدى الآلاف من أهالى مدينة الأقصر ، صباح اليوم السبت، صلاة عيد الاضحى المبارك بميدان أبو الحجاج والتي تعد هذه للمرة الأولى يؤدي المصلين صلاة عيد الأضحي بالميدان ولم تقتصر الصلاة بالساحة فقط ، وسط أجواء من البهجة والفرحة، حيث جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط ميدان وساحة أبو الحجاج ، حيث انتشرت قوات مديرية أمن الأقصر بالشارع الرئيسى بميدان أبو الحجاج وكافة الشوارع الفرعية المحيطة .

كما أدى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم السبت، صلاة عيد الاضحى المبارك في ساحة مسجد أبو الحجاج ومعبد الأقصر، بمشاركة كل من اللواء عصام عثمان مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء اشرف ابوعرب، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبدالدايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتقدم محافظ الاقصر بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً دوام السلام والخير على مصرنا الحبيبة .



رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى على الأهالى فى ميدان أبو الحجاج (1)



رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى على الأهالى فى ميدان أبو الحجاج (2)



رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى على الأهالى فى ميدان أبو الحجاج (3)



رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى على الأهالى فى ميدان أبو الحجاج (4)