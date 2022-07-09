رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

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هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم السبت المسلمين في كندا وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.



وقال رئيس الوزراء الكندي -في تهنئته- إنه العيد "وقت مهم للتفكير في قيم التعاطف والإحسان وخدمة المجتمع وهي قيم نعتز بها ككنديين. لطالما جسّد المسلمون في جميع أنحاء كندا هذه القيم. من الساحل إلى الساحل إلى الساحل، يساعدون الفئات الأكثر ضعفًا ، ويتطوعون مع المنظمات المحلية في مجتمعاتنا، ويهتمون بالجيران والوافدين الجدد. واليوم، نأخذ الوقت الكافي للتعرف على المساهمات القيمة التي قدمها المسلمون الكنديون وما زالوا يقدمونها لبلدنا".



وجدد زعيم الحزب الليبرالي الحاكم التزامه في رسالته ببناء كندا أفضل حيث يمكن للجميع أن يشعر بالترحيب والأمان والاحترام. "لا يوجد مكان للتمييز بأي شكل من الأشكال في بلدنا".



وانتهز رئيس الحكومة الفرصة لإدانة مظاهر الإسلاموفوبيا في كندا واستمرار حكومة كندا في مكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تعيين أول ممثل خاص للبلد معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.