خالد عبد الغفار يتفقد مستشفى وادى النطرون التخصصى بمحافظة البحيرة

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى وادي النطرون التخصصي، بمحافظة البحيرة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية، في إطار خطة الوزارة للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع مستوى الاستعداد بالمستشفى نظرًا لموقعه بالكيلو 108 طريق «القاهرة - إسكندرية» الصحراوي، كما أن المستشفى يخدم نحو 116 ألف مواطن من سكان مدينة وادي النطرون، والمناطق المجاورة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير راجع أعداد القوى البشرية بالمستشفى، واطلع على خطة «نوبتجيات» العمل بمختلف التخصصات، طوال أيام إجازة عيد الأضحى، بما يضمن توافر الخدمات الصحية على مدار الـ 24 ساعة.

ولفت إلى أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، والذي يعمل بطاقة 40 سريرًا، من ضمنهم 16 سرير رعاية مركزة، كما تفقد الوزير قسم الغسيل الكلوي بطاقة 17 جهازًا، بالإضافة إلى قسم الحضانات بطاقة 7 حضانات، مضيفا أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية والذي يضم 14 عيادة بمختلف التخصصات.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الطوارىء والذي يعمل بطاقة 10 أسرة، وراجع مخزون الأودية والمستلزمات الطبية للتأكد من توافر مخزون كافِ، كما تفقد غرف العمليات والبالغ عددها 4 غرف مجهزة، كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية التي تم تزويد المستشفى بها مؤخرا.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على معدلات التردد على المستشفى خلال الأسبوع الماضي، كما اطلع على الملفات الصحية للمرضى المتواجدين بالأقسام المختلفة، مضيفًا أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى بالمستشفى والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وذكر «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، مشددًا على سرعة الانتهاء منها، كما تفقد قطعة الأرض المجاورة للمستشفى والمخصصة لإنشاء مبان توسعية، للمساهمة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية.