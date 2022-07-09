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حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة فى أجواء مليئة بالسكينة والطمأنينة.. فيديو

السبت، 09 يوليه 2022 11:50 ص
حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة فى أجواء مليئة بالسكينة والطمأنينة.. فيديو حجاج بيت الله الحرام
كتب محمد تهامى زكى

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أدى الآلاف من حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم، السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك ويوم الحج الأكبر، طواف الإفاضة في المسجد الحرام والحرم المكي الشريف، وسط أجواء إيمانية تملؤها السكينة والطمأنينة، باغين فضلاً من الله ورضوانا.

 

 

وتوافد ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي جمرة العقبة في مشعر منى، وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

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