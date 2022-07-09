توقعات بارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة أوبك إلى 101.37دولار للبرميل خلال 2022

كتبت -مروة الغول

تشير أحدث توقعات منظمة أوبك، إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك، خـلال شهر مايو 2022 إلى 111,65 دولار للبرميل، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 5.7 % مقارنة بالشهر السابق، بينما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتهـا فـي عـام 2022 إلى 101.37 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 45 % مقارنة بعام 2021، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية مايو 2022 .

وأضاف التقرير، الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر أبريل 2022 بنسبة 6.9 % ( 7.8 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق ، ليصل إلى 105.6 دولار للبرميل .

وتابع التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، أن ذلك يعزى بشكل رئيسي إلى التراجع الملحوظ للمخاوف بشأن أزمة المعروض النفطي وسط توافر الشحنات غير المباعة وصيانة المصافي في عدة مناطق ، فضلاً عن تباطؤ عمليات الشراء من الصين في ظل إعادة فرض قيود التنقل وتمديد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في العديد من المدن الكبرى وهـو مـا أثار المخاوف بشأن تراجع الطلب على وقود النقل ، والإعلان عن سحب إضافي كبير من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية .