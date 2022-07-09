اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 05:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تنسيق الجامعات الأهلية.. الجولة الثانية لاختبارات القبول بعد إجازة العيد

السبت، 09 يوليه 2022 04:00 ص
تنسيق الجامعات الأهلية.. الجولة الثانية لاختبارات القبول بعد إجازة العيد مكتب تنسيق - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الأربعة الملك سلمان الدولية والجلالة والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة، أن عقد الجولة الثانية من الاختبارات عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة .

 

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)  أعلن عن تنسيق المجموعة الأولى من طلاب الشهادات المُعادلة الذين تقدموا عبر منظومة التقدم الإلكترونية، وأتموا كافة اختبارات القبول واستكملوا رفع كافة المُستندات المطلوبة والشهادة الحاصلين عليها، حيث تم إخطار الطلاب الذين تم تحقيق رغبتهم الأولى، عبر المنظومة الإلكترونية للتنسيق.

 

وأكد مكتب القبول والتنسيق أن الطلاب الذين تم تنسيقهم وفقًا للرغبة الأولى فقط، ومازالت الفرصة مُتاحة أمام باقي الطلاب في التنسيق على الرغبات التالية، وفقًا لمراحل التنسيق القادمة.


تنسيق الجامعات الأهلية

اخبار مصر

التعليم العالى

تنسيق الجامعات

تنسيق الثانوية



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة

الأحد، 03 يوليه 2022 05:00 ص

منسق الجامعات الأهلية بالتعليم العالى: الأسلوب التلقينى انتهى تماما بالجامعات الأربعة

السبت، 02 يوليه 2022 11:58 م

منسق الجامعات الأهلية.. 662 طالبا بالدفعة أدوا اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات.. تنسيق الطلاب الناجحين مباشرة بعد احتساب المجموع الاعتباري.. ومحمد شعيرة: استمرار فتح التقدم وإعلان موعد الاختبار الثاني قريبًا

السبت، 25 يونيو 2022 04:30 م

انطلاق أول اختبارات قبول بالجامعات الأهلية اليوم بعد تأجيلها بسبب عطل فنى.. الامتحانات أونلاين من المنزل بمراقبة إلكترونية أو بمركز اختبارات الجامعات.. ومنسق الجامعات الأهلية: لا فرصة ثانية للراسبين

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 07:00 ص

تنسيق الجامعات الأهلية.. ما القواعد المتبعة لإنشاء حساب على موقع التقديم؟

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:00 ص

تنسيق الجامعات الأهلية.. الثلاثاء المقبل انطلاق اختبارات القبول للطلاب

السبت، 18 يونيو 2022 02:24 م

تنسيق الجامعات الأهلية.. اليوم انطلاق أول اختبار قبول لطلاب الشهادات المعادلة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:05 ص

تنسيق الجامعات الأهلية.. "العلمين الدولية" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة

الخميس، 09 يونيو 2022 04:28 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة