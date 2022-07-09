تنسيق الجامعات الأهلية.. الجولة الثانية لاختبارات القبول بعد إجازة العيد

كتب محمد صبحى

أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الأربعة الملك سلمان الدولية والجلالة والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة، أن عقد الجولة الثانية من الاختبارات عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة .

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) أعلن عن تنسيق المجموعة الأولى من طلاب الشهادات المُعادلة الذين تقدموا عبر منظومة التقدم الإلكترونية، وأتموا كافة اختبارات القبول واستكملوا رفع كافة المُستندات المطلوبة والشهادة الحاصلين عليها، حيث تم إخطار الطلاب الذين تم تحقيق رغبتهم الأولى، عبر المنظومة الإلكترونية للتنسيق.

وأكد مكتب القبول والتنسيق أن الطلاب الذين تم تنسيقهم وفقًا للرغبة الأولى فقط، ومازالت الفرصة مُتاحة أمام باقي الطلاب في التنسيق على الرغبات التالية، وفقًا لمراحل التنسيق القادمة.