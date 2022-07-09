اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 03:49 م
أكرم القصاص
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تموين الإسكندرية: 170 مجمعا استهلاكيا تعمل خلال إجازة عيد الأضحى

السبت، 09 يوليه 2022 03:14 م
تموين الإسكندرية: 170 مجمعا استهلاكيا تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المجمعات الاستهلاكية بالاسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك في فتح المنافذ وحتى اليوم الثالث لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وقال المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، إن فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والتي يبلغ تعدادها أكثر من 170 مجمعا استهلاكيا منتشرة بأنحاء المحافظة بجميع الإدارات التموينية، حيث شهدت استقبالا كبيرا أول أيام عيد الأضحى المبارك .

وأضاف وكيل وزارة التموين أن المجمعات الاستهلاكية تعرض جميع السلع من اللحوم والدواجن والبط، وكذلك السلع الغذائية المختلفة الأرز و السكر والسمن والزيوت والشاي والدقيق والمكرونات والعصائر والمنظفات وغيرها من السلع العديدة، وذلك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق  .


أخبار الإسكندرية

السلع التموينية

عيد الاضحي

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