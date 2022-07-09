تفاصيل انتشال جثة طالب جامعى من داخل كيس قمامة بإحدى الترع فى الشرقية

حادث مأساوي شهدته مدينة ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث قام الأهالى بانتشال جثة شاب عثر على جثته طافية في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الحسينية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية.

جرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وبجوار الجثمان كيس قمامة، وتبين أنها للمدعو "حسني م ا، 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشرعية والقانون جامعة تفهنا الاشراف، مُقيم في عزبة أبو عمرو التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، وتبين وجود سحجات بالجثة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

فيما اتهمت أسرة الشاب المتوفي 3 شباب أنهم وراء الواقعة وقاموا بالتخلص منه، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الثلاثة المشكو في حقهم، وجاري فحصهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.