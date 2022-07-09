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"تضامن كفر الشيخ" تعلن ذبح 45 رأس ماشية اليوم وتوزيع 28 ألف كيلو لحوم

السبت، 09 يوليه 2022 07:00 ص
"تضامن كفر الشيخ" تعلن ذبح 45 رأس ماشية اليوم وتوزيع 28 ألف كيلو لحوم الأضاحى - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، عن بدء ذبح 45 رأس ماشية محلية، اليوم السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، داخل مجزر كفر الشيخ بسخا المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

وأضاف مسلم، أن لحوم الأضاحي البلدية التى يتم توزيعها في 28 قرية بمحافظة كفر الشيخ، ويتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفية والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين، مؤكداً أنه سيتم توزيع 28 ألف كيلو لحوم مستوردة، على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.


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