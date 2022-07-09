تشيع جثمان طالب جامعى عثر عليه جثة هامدة في مياه ترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

شيع أهالي عزبة أبو عمرو بالشرقية منذ قليل، جثمان "حسنى محمد" طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون، والذى عثر على جثمانه داخل كيس قمامة بمياه ترعة الحسينية، وتم أداء صلاة الجنازة بمسجد أبو عمرو، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرة وأصدقاء المجنى عليه.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه الترعة الكبيرة بناحية البركاتية.

جرى انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو "حسني م ا، 22 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون جامعة تفهنا الأشراف، مُقيم في عزبة أبو عمرو التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، وتبين وجود سحجات بالجثة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

فيما اتهمت أسرة الشاب المتوفي ٣ شباب انهم وراء الواقعة وقاموا بالتخلص منه، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الثلاثة المشكو في حقهم،وجاري فحصهم للوقوف على ملابسات الواقعة،وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما قال "سامى عمرو" عم المجنى عليه " حسنى محمد"، إن الأسرة قررت عدم تلقي العزاء إلا بعد القصاص العادل.