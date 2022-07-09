تحرير 48 محضر للمخالفين خلال الحملات التموينية المُنفذة فى عيد الأضحى بدمياط

وتضمنت المخالفات التى تم رصدها بيع لحوم مكشوفة وذبح خارج المجزر و عدم الإعلان عن أسعار السلع و اسطوانات الغاز و غش تجارى وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المنشآت..

وعلى جانب آخر، ،قامت مديرية التموين بصرف حصص الدقيق للمخابز المدعمة ،والمرور على المخابز للتأكد من توافر الخبز وكذلك توافر السلع التموينية لدى البداليين التموينيين.

يلغي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة مع تكثيف تلك الجهود خلال عيد الأضحى المبارك