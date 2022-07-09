اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير 48 محضر للمخالفين خلال الحملات التموينية المُنفذة فى عيد الأضحى بدمياط

السبت، 09 يوليه 2022 12:30 م
تحرير 48 محضر للمخالفين خلال الحملات التموينية المُنفذة فى عيد الأضحى بدمياط حملة تموين - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط  بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري والصحة حملات بمناطق مختلفة خلال ليلة العيد ،أسفرت عن تحرير 48 محضر للمخالفين.
 
وتضمنت المخالفات التى تم رصدها بيع لحوم مكشوفة وذبح خارج المجزر و عدم الإعلان عن أسعار السلع و اسطوانات الغاز و غش تجارى وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المنشآت..
 
وعلى جانب آخر، ،قامت مديرية التموين بصرف حصص الدقيق للمخابز المدعمة ،والمرور على المخابز للتأكد من توافر الخبز وكذلك توافر السلع التموينية لدى  البداليين التموينيين.
 
يلغي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة مع تكثيف تلك الجهود خلال عيد الأضحى المبارك
 
 
 
 
 
 

 


دمياط

اخبار دمياط

عيدالاضحي

اسواق دمياط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة