"بيلد": أسعار الكهرباء فى ألمانيا قد ترتفع بعدة آلاف من اليوروهات

كتب محمد جمال

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم السبت، نقلا عن توقعات جمعية الإسكان بألمانيا، إن الزيادة في أسعار الكهرباء في ألمانيا ستكون أكثر عبئا على المستهلكين فى عام 2022 مما كان يعتقد سابقا.

ووفقا للجمعية، كان من المفترض أن التكاليف الإضافية للأسر التي تتكون من شخص واحد ستكون 2700 يورو في السنة، وعلى سبيل المثال، من 4 أشخاص - 5000 يورو، ولم يتم شرح منهجية الحساب في المقالة.

وقال أكسل جيداشكو، رئيس الجمعية: "تواجه جميع الأسر في ألمانيا تحديات لا تصدق. ولا سيما ذوي الدخل المنخفض لا يمكنهم تحمل مثل هذه النفقات الإضافية".

وارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا منذ نهاية عام 2021، وتسارعت الديناميكيات بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، ارتفعت تكلفة ناقلات الطاقة في يونيو بنسبة 38%. وتخطط الحكومة أيضا للتخلص التدريجي من الغاز الروسى بحلول عام 2024، ومن المتوقع أن يتم استبدال إمدادات الفحم والنفط من روسيا بنهاية العام.