بوتين بمناسبة عيد الأضحى: مسلمو روسيا يشاركون بنشاط في حياة البلاد

كتب أحمد عرفة

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مواطني روسيا المسلمين بعيد الأضحى المبارك، مشير إلى أن الطائفة المسلمة في روسيا تشارك بنشاط في حياة البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرئاسة الروسية، الكرملين: هنأ فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى، وقال: يسرنا أن الطائفة المسلمة لروسيا تشارك بشكل حيوي في حياة البلاد وتعير اهتماما مستمرا لتنفيذ المبادرات الخيرية والتعليمية والتوعية وتربية جيل الشباب على روح احترام التقاليد وعادات الأجداد.

وأوضح فلاديمير بوتين أن نشاط الطائفة المسلمة مهم للغاية للحفاظ على السلام بين القوميات والوفاق في المجتمع، متابعا: يحمل عيد الأضحى الذي يرمز إلى انتهاء الحج إلى الأماكن المقدسة القديمة معنى آخلاقيا وروحيا عميقا ويخدم وحدة الناس والحفاظ على القيم الدائمة للحب والخير والرحمة، وتمنى لمسلمي روسيا الصحة والسعادة والنجاح والازدهار.