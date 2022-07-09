بلينكن: 100 دولة وقعت على اتفاق لمواجهة أزمة الغذاء

كتب أحمد عرفة

قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن حرب روسيا في أوكرانيا تتحدى النظام العالمي، موضحا أنه نحو 100 دولة وقعت على اتفاق لمواجهة أزمة الغذاء.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، "إن لم نقف معا تجاه الحرب الروسية فلن يكون هناك قانون في العالم"، لافتا إلى أن اجتماعات وزراء خارجية العشرين تعكس ما تم الاتفاق عليه.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي،: أبلغت وزير الخارجية الصينى وانج يي أنه يتعين علينا جميعًا الوقوف معا لإدانة "العدوان الروسي".

وقال أنتونى بلينكن، إن على روسيا رفع الحصار عن أوديسا، موضحا أنه يجب أن تنفذ الالتزامات لضمان تأمين الغذاء للعالم.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف سمع بذاته تعليقات الجميع عن حصار الغذاء وهو قرر مغادرة الاجتماعات، متابعا:سنواصل تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، موضحا أن روسيا لا تلتزم بطريق الدبلوماسية.