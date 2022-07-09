"بلاش تخضر منك".. طبيبة بيطرية توضح 7 إجراءات للحفاظ على اللحوم بعد الذبح

كتبت آية دعبس

حذرت الدكتورة سالى الفقى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، من التعامل مع لحوم الأضاحى بشكل غير مناسب حتى يتحول لونها إلى الأخضر، مشيرة إلى عدة اجراءات لابد من اتباعها للحفاظ على جودة اللحوم حتى يضمن المستهلك تناولها بشكل صحى، وهى:

1- يجب وضع اللحوم بعيد عن بعضها فى مكان نظيف، وجيد التهوية وبعيد عن الشمس لمدة 4-5 ساعات لتشميع اللحم، وتكوين حمض اللاكتيك الذى يمنع التكاثر ونمو البكتيريا ويساعد فى تطرية اللحوم، وإكسابها مذاق جيد.

2- يتم وضع اللحوم فى السلاجة لمدة 5 ساعات آخرى حتى تكتمل عملية التشميع.

3- يتم تعبئة اللحوم فى أكياس شفافة مع تفريغ الهواء منها حتى نتجنب حروق التجميد.

4- لا تزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع داخل الكيس.

5- عند وضع الأكياس فى الفريزر أترك فراغات بينها حتى يصل التبريد لكل اللحوم.

6- يجب التأكد من قدرة الفريزر على التجميد قبل وضع اللحوم بها.

7- تجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة.