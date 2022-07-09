بريطانيا: روسيا تُحرك المزيد من القوات وتحشدهم قرب الحدود مع أوكرانيا

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا تُحرك قواتها عبر الأراضي الروسية وتحشدهم قرب أوكرانيا من أجل عمليات هجومية جديدة في المستقبل.



وأوضحت الوزارة البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي - وفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- أن جزءا كبيرا من وحدات المشاة الجديدة بالجيش الروسي من المرجح أن يتم نشرها مع عربات مصفحة من طراز "إم تي-إل بي".



وأضاف التقرير البريطاني أن روسيا اعتبرت تلك العربات المصفحة غير ملائمة لأغلب مهمات نقل الجنود المشاة، لافتا إلى أن تلك العربات تم سحبها من المخازن طويلة الأمد التابعة للجيش الروسي.



وأشار التقرير في النهاية إلى أنه رغم ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول الخميس، بأن الجيش الروسي لم يبدأ حتى جهوده الحقيقية في أوكرانيا، إلا أن العديد من تعزيزات القوات الروسية عبارة عن تجمعات مُتخصصة يتم نشرها بمعدات عتيقة أو غير ملائمة.