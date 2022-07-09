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بايدن يوقع على مرسوم حول تخصيص 400 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

السبت، 09 يوليه 2022 05:27 ص
بايدن يوقع على مرسوم حول تخصيص 400 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بايدن
كتب أحمد عرفة

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم حول تخصيص 400 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المرسوم: أمنح لوزير الخارجية الأمريكى الصلاحيات لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري كمساعدة لأوكرانيا.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن السلطات الروسية أكدت مرارا أنه قد يفرض حظر على النفط الروسي، وأن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير لا ينبغي أن يكون مفاجئا للشركات المحلية.

وقال بوتين - في اجتماع حكومي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الجمعة/ - "إن الاتحاد الأوروبي قد قدّم حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو تتضمن حظر النفط".. مضيفا أن على الشركات المحلية أن تكون على استعداد بالفعل لمثل هذا القرار.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في 3 يونيو الماضي وشملت العقوبات على حظر مؤجل على مشتريات النفط الروسي.

 

 

 


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