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بايدن يتهم روسيا بمحاولة إحداث انقسام بين أعضاء الناتو

السبت، 09 يوليه 2022 05:59 ص
بايدن يتهم روسيا بمحاولة إحداث انقسام بين أعضاء الناتو بايدن
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاستخبارات الأمريكية زودت إدارته مسبقا بالمعلومات عن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارته لمقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إنه بفضل العمل المذهل لخبرائنا في الاستخبارات تسنى لنا إنذار العالم بما يخطط له فلاديمير بوتين في أوكرانيا، ورأينا ما يقوم به، وأنتم رأيتم ذلك.

وأوضح حو بايدن أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تكشف عن مصادرها وأساليب عملها، لافتا إلى أن ذلك لعب دورا مهما في تكاتف شركائنا وحلفائنا حول العالم والحفاظ على وحدتهم.

واتهم الرئيس الأمريكي، روسيا بأنها كانت تسعى لإحداث انقسام بين أعضاء الناتو، موضحا أن الحلفاء منعوها من ذلك، واصفا الاستخبارات الأمريكية بأنها الأفضل في العالم.


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