اليوم السابع: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الإفراج عن 1270 من النزلاء بمناسبة العيد

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " الرئيس السيسى وكبار قيادات الدولة يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد المشير"، وفيه: خطيب العيد: الصبر نهايته جبر وعندما تضيق حلقاتها يأتى الفرج.. وتراحموا وتزاوروا وتسامحوا وتهادوا.

وداخل العدد تقرأ

ـ وكيل وزارة الحج والعمرة: المرحلة الأولى من خطة الحج تمت بنجاح.



ـ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الإفراج عن 1270 من النزلاء بمناسبة العيد.





ـ الشرطة ترسم البسمة على وجوه المواطنين بتوزيع الهدايا بالشوارع.. والداخلية تعمق أواصر الثقة وتعزز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.



ـ برلمانيون: مصر الرقمية خطوة على الطريق الصحيح لبناء الجمهورية الجديدة.





ـ رئيسة الجالية المصرية فى أيرلندا: المرأة المصرية قادرة على إثبات ذاتها أينما كانت.



ـ "الصحة": حملات طرق الأبواب للتحصين ضد كورونا نجحت فى تطعيم 7.3 مليون مواطن بـ16 محافظة.



