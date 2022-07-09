اليوم السابع
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اليوم السابع: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الإفراج عن 1270 من النزلاء بمناسبة العيد

السبت، 09 يوليه 2022 06:00 م
اليوم السابع: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الإفراج عن 1270 من النزلاء بمناسبة العيد اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " الرئيس السيسى وكبار قيادات الدولة يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد المشير"، وفيه: خطيب العيد: الصبر نهايته جبر وعندما تضيق حلقاتها يأتى الفرج.. وتراحموا وتزاوروا وتسامحوا وتهادوا.

 

وداخل العدد تقرأ

ـ وكيل وزارة الحج والعمرة: المرحلة الأولى من خطة الحج تمت بنجاح.
 

ـ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الإفراج عن 1270 من النزلاء بمناسبة العيد.


 

ـ الشرطة ترسم البسمة على وجوه المواطنين بتوزيع الهدايا بالشوارع.. والداخلية تعمق أواصر الثقة وتعزز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.
 

ـ برلمانيون: مصر الرقمية خطوة على الطريق الصحيح لبناء الجمهورية الجديدة.


 

ـ رئيسة الجالية المصرية فى أيرلندا: المرأة المصرية قادرة على إثبات ذاتها أينما كانت.
 

ـ "الصحة": حملات طرق الأبواب للتحصين ضد كورونا نجحت فى تطعيم 7.3 مليون مواطن بـ16 محافظة.

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عيد الأضحى

عيد الاضحي

الرئيس السيسى

كورونا

الصحة

نزلاء السجون





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