الهوية البصرية لأسوان تستهدف إبراز القيم التاريخية للمدن.. اعرف التفاصيل

أسوان – صلاح المسن

يستهدف مشروع الهوية البصرية إبراز القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمدن والمحافظات، وإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة للمحافظات، وتقديم تجربة متكاملة للتعريف بجوانب المحافظات الثقافية.

ومشروع "الهوية البصرية" يستهدف تكوين شخصية بصرية لمصر والدعاية والترويج السياحي لها وتستعيد أسوان هويتها البصرية من خلال التصميمات المصممة بطراز مميز ضمن مشروعات الهوية البصرية لمحافظة أسوان.

كما تقوم الأجهزة المعنية بأسوان بالمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق مخرجات مشروع الهوية البصرية الذي يجرى تنفيذه بمدينة أسوان وفقاً لمفردات ورموز مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان.

ومن خطوات مشروع "الهوية البصرية" تصميم "لوجو" مميز خاص بأسوان، وهو لوجو حال ظهوره فى أى مكان فى العالم يعرف الجميع أنه خاص بأسوان، وتم وضع هذا اللوجو على عدد كبير من المبانى والمنشآت الحكومية وفى المواقع الأثرية والسياحية والفنادق، بجانب وضعه على وسائل التنقل الداخلية وسيارات التاكسي والفلوكات النهرية، كما تم وضع اللوجو على أعمدة الإنارة بشارع كورنيش النيل في مدينة أسوان.

وتساهم أعمال الهوية البصرية بشكل كبير في إظهار أسوان بشكل متطور يضاهي التطور في مختلف دول العال، وكذلك تسليط الضوء على التراث الثقافي لأسوان لتعزيز الشعور بالهوية والانتماء، وإبراز التراث المادي وجعله في متناول الجمهور على المستويين المحلي والإقليمي.

ويهدف مشروع الهوية البصرية إلى إظهار أسوان بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، وأعمال مشروع "الهوية البصرية" تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى ختام أسبوع الصعيد.

ويعد مشروع الهوية البصرية تجسيد اللوحات الفنية التى تعبر عن تراث أسوان على الجداريات والأسوار وواجهات المباني والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى وسائل النقل والمواصلات والمراكب الشراعية وغيرها من أجل إبراز التراث والثقافات والفنون المتنوعة.

وتتواصل بمحافظة أسوان الأعمال الفنية والجداريات الحضارية في إطار مشروع تصميم الهوية البصرية، حيث تعمل الأجهزة المعنية حالياً على تحقيق كافة جوانب المشروع العالمى "الهوية البصرية والمشروع يشمل التطوير الحضري باستخدام مجموعة من العناصر التي يتم تصميمها لتتماشي مع الهوية البصرية لمحافظة أسوان بالإضافة إلى الطبيعة المنفردة لمحافظة أسوان.

وكانت قد انتهت محافظة أسوان، من تنفيذ مشروع الهوية البصرية ووضع تصميمات لوسائل النقل والمواصلات المتنوعة على 1250 سيارة ميكروباص وتاكسى، علاوة على المراكب الشراعية والفلوكات النهرية والمستهدف منها 1061 قارباً، لإدراجهم ضمن المرحلة الثانية من مشروع تصميم الهوية البصرية لمدينة أسوان، لتلائم الطابع التراثى المميز لأسوان وجارى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الأعداد المستهدفة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية بها فيما يتعلق بالمتبقى من وسائل النقل الجماعية.

والمرحلة الأولى لمشروع تصميم الهوية البصرية شملت الطريق السياحي من مطار أسوان لمحطة قطار أسوان، والمطار ومحطة السكك الحديدية، أما المرحلة الثانية من المستهدف أن يتم التركيزعلى الجزء الداخلي بمحافظة أسوان، وتستهدف الهوية البصرية جذب مزيد من السائحين لمحافظة أسوان.

وتستعد محافظة أسوان لبدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطبيق تصميمات الهوية البصرية، ويتضمن المشروع ملامح تراثية من مختلف العصور حيث يتم استكمال كل تفاصيل مشروع "الهوية البصرية"، وجارٍ إعداد قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة عن الأعداد المستهدفة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية، لتكون بمثابة البصمة الوراثية لمحافظة أسوان و إظهار مدينة أسوان بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضى وإشراقة الحاضر ويحافظ على القيم التراثية التى تعبر عنها العناصر البصرية التى تؤثر على إنطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية لأسوان.

وفي مدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان تم تجميل ميدان البنوك وطريق معبد أبو سمبل بتصميمات فنية تتطابق مع مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان وتتناسب التصميمات الفنية مع الشكل الجمالي والحضاري لمدينة أبو سمبل.

من ناحية أخرى، واصل مجموعات الفنانين من معلمى المدارس الفنية والزخرفية بالرسومات المقررة طبقاً لتصميمات الجامعة الألمانية والتي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفل الختامي بمدينة أسوان الجديدة في ختام أسبوع الصعيد، كما شارك في تنفيذ الأعمال بعض النشء والأطفال بما يعكس تلاحم وفرحة المواطنين والأسر بمستوى ونوعية الأعمال الفنية الجاري تنفيذها.

وكان قد نظم طلاب جامعة أسوان معرضا طلابي للهوية البصرية والمعرض الطلابي لقسم الترميم بكلية الآثار جامعة أسوان أقيم تحت عنوان "الهوية البصرية بمتحف النوبة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالرؤية البصرية وإطلاق هذه المبادرة بمحافظة أسوان حيث تشارك جامعة أسوان من خلال كلياتها فى تنفيذ المبادرة بالمحافظة مما يمنح محافظة أسوان الحفاظ على تراثها الحضارى والعمل على تجميلها لما تتميز به المحافظة من مقومات سياحية كبيرة.

وكان المعرض يهدف إلي عرض أعمال الطلاب التي تعبر عن الحضارات المتقدمة والعمل علي دمج الهوية البصرية من خلال التعبير بالرسومات الفنية والاعمال الإبداعية من مقومات البيئة المختلفة وربطها بتراث المحافظة وخاصة أن كلية الآثار تشارك في تنفيذ الهوية البصرية بالمحافظة.

وفي نفس السياق، كان مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان قد عقد فعاليات تعريفية تحت عنوان "الهوية البصرية وإدارة الوقت فى الجودة"، وتم استعراض إدارة الوقت فى الحضارات المتقدمة ودمج الهوية البصرية ومفهومها فى نظام إدارة الجودة والتى تتواكب مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية فى محافظة أسوان.