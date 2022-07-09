اليوم السابع
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النيابة تحقق في واقعة شاب أنهى حياته بتناول حبة غلال بالغربية

السبت، 09 يوليه 2022 08:29 م
النيابة تحقق في واقعة شاب أنهى حياته بتناول حبة غلال بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، واقعة إنهاء شاب لحياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة، لرفض والده ارتباطه بإحدى الفتيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعى محمود.ال 18 سنة للمستشفى مصاب بحالة إعياء شديد ووفاته.

وبالفحص تبين تناوله حبة حفظ الغلال السامة لمروره بأزمة نفسية بسبب رفض والده ارتباطه بإحدى الفتيات مما دفعه للانتحار، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


مدير امن الغربية

كفر الزيات

انتحار

حبة حفظ الغلال السامة



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