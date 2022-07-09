المفرج عنهم بمراكز الإصلاح: شكرا للرئيس السيسي هانعيد مع أهالينا.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

"شكرا يا ريس"، بهذه الكلمات تحدث المفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بعدما ودعوا السجون، وخرجوا لقضاء العيد مع ذويهم، فيما أعرب أقاربهم عن سعادتهم البالغة لخروج ذويهم، وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو عنهم.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية، اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (1270) نزيلا، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022 ، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بــ (عيد الأضحى المبارك ).