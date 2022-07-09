اليوم السابع
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المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى مسجد الحسين بالقاهرة

السبت، 09 يوليه 2022 05:42 ص
المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى مسجد الحسين بالقاهرة المصلين
كتب محمود راغب

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بدء منذ قليل توافد المواطنين، على مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، وذلك لأداء  صلاة عيد الأضحى المبارك ، فيما امتلئ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة .
 
وشهد محيط المسجد اجراءات أمنية مشددة من قبل الامن ، للتأكيد على المواطنين عدم الدخول بدون الكمامة ، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة .
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شدد على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة ، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد .
 
وقدم المحافظ التهنئة لجميع مواطنى القاهرة بمناسبة حلول العيد داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة الأمن والإستقرار . 
 
وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنه تم تخصيص 449 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لإداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين
 
 
 
 

 


صلاه العيد

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