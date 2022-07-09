المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى فى مسجد الجامع الكبير بالخارجة بالوادى الجديد

وأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، من تجهيز 357 مسجدا و 9 ساحات مفتوحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك موزعا بين المراكز الإدارية الخمس بالمحافظة "الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط"، إلى جانب فتح مصلى السيدات فى مختلف المساجد والمجمعات الإسلامية.

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أن المديرية انتهت من تحديد الأئمة المكلفين بأداء الصلاة وإلقاء خطبة العيد، وتم التنبيه مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الموضوعة للحفاظ على صحة المصلين من انتشار فيروس كورونا مؤكداً على أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون في تمام الخامسة وأربعين دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، حيث تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، لتكون جاهزة طوال أيام العيد لاستقبال آية حالات، وتقرر وقف الإجازات بين الأطباء وطاقم التمريض حتى لا يحدث عجز خلال الإجازة وحتى تتوفر الخدمة للمواطنين بالمحافظة، لافتا بأن مراكز لقاح الجرعة التنشيطية للقاح كورونا، كذلك ستكون جاهزة ومزودة بكل الامكانيات طوال أيام الاجازة.

ومن جانبها رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية والإسعاف، وتكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها رفع أسعار السلع، وكذلك حملات التفتيش على مواقف الأجرة لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب، و جاهزية المجازر وتواجد الإشراف والمتابعة البيطرية للمجازر ومحال بيع اللحوم للتأكد من جودة وسلامة اللحوم، والالتزام بالذبح بالأماكن المخصصة والتخلص الآمن من المخلفات.

وتابعت حنان مجدى نائب المحافظ جاهزية المنشآت الصحية وتواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والأمصال بالمستشفيات للتعامل مع أي طوارئ، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بالتزامن مع توقعات إرتفاع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.