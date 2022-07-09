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الكونجرس الأمريكى يشتبه فى صلة رئيس مكتب زيلينسكى بالكرملين

السبت، 09 يوليه 2022 06:10 م
الكونجرس الأمريكى يشتبه فى صلة رئيس مكتب زيلينسكى بالكرملين زيلينسكى
كتب محمد جمال

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بعثت عضوة الكونجرس الجمهورية فيكتوريا سبارتز طلبا إلى الرئيس جو بايدن للكشف عن نتائج التدقيق بحق رئيس موظفي فلاديمير زيلينسكى، أندريه يرماك، بسبب "علاقاته" المحتملة مع روسيا، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للكونجرس أنه "بناء على تقارير استخباراتية مختلفة، والإجراءات التي اتخذها السيد يرماك في أوكرانيا، وعلاقاته المفترضة بروسيا، فإن الكونغرس بحاجة ماسة إلى هذه المعلومات من أجل تأكيد أو نفي المزاعم الخطيرة المختلفة".

وشددت سبارتز على أنه بالنظر إلى التدخل المادي للولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية، يجب أن يكون الكونغرس مسؤولا أمام الأمريكيين عن مساعدة كييف.

وتطرقت عضوة الكونجرس لتعيين يرماك، أوليغ تاتاروف نائبا له لمكافحة الفساد. ووفقا لسبارتز، فإن الأخير لم يسمح بعمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد لأكثر من عام.

ولفتت البرلمانية الانتباه إلى حقيقة أن تاتاروف نفسه كان قيد التحقيق من قبل المكتب الوطني لمكافحة الفساد قبل تعيينه في هذا المنصب، وشغل أيضا منصبا رفيعا في الشرطة في عهد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.


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