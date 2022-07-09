القوى العاملة: تحصيل 10.5 مليون جنيه مستحقات 28 عاملا مصريا بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، في الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة 28 عاملا مصريا منهم ثلاث حالات وفاة وهم كلا من.

وقال الوزير: إن إجمالي المستحقات بلغت 2 مليون و96 ألفا و319 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 10 ملايين و 541 ألف جنيه تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن كان الوزير قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات الـ 28 عاملا ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول.

وبالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد بأن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل العامل"محمود.ع.ف" ، توفي في حادث مرورى، وتم تحصيل دية القتل الخطأ من شركة التأمين وبلغت 300 ألف ريالا، كما تم الحصول علي مستحقات الطبيب"السيد.م.أ.ص" والذي توفي وهو على رأس العمل، وتم تحصيل مستحقاته المالية وبلغت 41 ألف ريالا كان متأخرة لدى إدارة المستشفى التي كان يعمل بها وتم تحويل المبلغ إلى ذويه.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أن مكتب التمثيل العمالي بالرياض، نجح أيضا في تحصل مستحقات العامل "شعيب.م.ز.ب"، الذي كان يعمل لدى شركة مقاولات بالرياض وبلغت مستحقاته المالية 52 ألفا و54 ريالا.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي : إن مستحقات 11 عاملا تمثلت في مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء عقد العمل وتسوية مستحقاتهم بالطرق الودية وهم: العامل"رضا م.هـ.أ" وكان يعمل بشركة عبر المملكة وبلغت مستحقاته

82 ألفا و411 ريالا، والعامل "أيمن.ع.أ.ب" وكان يعمل بوزارة الصحة، وبلغت مستحقاته 47 ألفا و574 ريالا، والعامل "الحسينى أ.أ." وكان يعمل بشركة روافد الطرق وبلغت مستحقاته 44 ألفا و 545 ريالا.

كما بلغت مستحقات العامل "محمد أ.أ" 3 ألاف و657 ريالا وكان يعمل بجمعية البر الخيرية ، والعامل "أبو الفتوح. أ.ح" وبلغت مستحقاته 61 ألف ريالا ، وكل من السيدات "نها ا. ك .ع" وحصلت علي مستحقاتها

البالغة 30 ألفا و559 ريالا ، و"هبة أ.ب.إ" وحصلت علي مستحقاتها البالغة

27 ألفا و450 ريالا ، و"سارة م.م.م" وحصلت علي مستحقاتها البالغة 43 ألفا و 594 ريالا، و"رباب م.م" وحصلت علي مستحقاتها البالغة 34 ألفا و306 ريالا، و"بسمة م. أ.أ "، وحصلت علي مستحقاتها البالغة 26 ألفا و26 ريالا ، وهؤلاء السيدات كن يعملن بمدرسة شرق لقيادة السيارات.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي ، أنه تعذر تحصيل مستحقات 14 عاملا بالطرق الودية وتم اكتسابها بالأحكام القضائية وتم تنفيذ الأحكام على النحو التالي:العامل"أحمد أ. م.ع" وكان يعمل لدى مؤسسة الرفقة للمقاولات ، وبلغت مستحقاته 52 ألفا و432 ريالا، "العامل"مبارك.ع.أ.ش" ، وكان يعمل لدى مؤسسة كان العربية للتشغيل وبلغت مستحقاته 7000 ريال، و"العامل "عبدالرحيم م.ع "، وكان يعمل بشركة مساس الوطنية وبلغت مستحقاته 19 ألف و787 ريالا.

كما حصل العامل "محمود إ.ع. م" علي مستحقاته من مؤسسة تحالف الخير، وبلغت 102 آلاف و615 ريالا، وحصل العامل "محمود.ت.م. ت" علي مستحقاته من شركة الوزات المحدودة وبلغت 150 ألف و912 ريالا، وحصل العامل "خالد.ع.أ.ب" علي مستحقات من شركة روافد الطرق وبلغت ألف 70 ألف ريال، وحصل العامل "إبراهيم.خ.ع.ا" علي مستحقاته من مؤسسة بسبوسة للحلويات وبلغت 11 ألفا و92 ريالا، وحصل العامل "زكريا.ر.ز.أ" علي مستحقاته من مؤسسة قمة الجليد وبلغت 23 ألفا و 744 ريالا.

وحصل العامل "أمير.ع .ج" علي مستحقاته وكان يعمل لدى شركة فويست البين وبل وبلغت 65 ألفا و136 ريالا، وحصل العامل "منتصرم.أ. ص" وكان يعمل لدي شركة اتحاد مصانع الاسلاك وبلغت 207 آلاف و620 ريالا ، وحصل العامل "أحمد.أ.م.ح" وكان يعمل لدي شركة عذيب 417 ألفا و620 ريالا، وحصل العامل "محمد م.ع.ر" وكان يعمل لدى المركز المتطور للاستشارات الهندسية وبلغت مستحقاته 60 ألفا 497 ريالا.

كما حصل العامل "محمد.أ.ص.ع" ، وكان يعمل لدى مركز عبيق اليمامة للتجارة وبلغت مستحقاته 34 ألف ريالا، وحصل الطبيب "تامر.ز.أ.أ" ، و كان يعمل لدى مستشفى الهلال الأخضر وبلغت مستحقاته 69 ألفا و272 ريالا، وحصل العامل"أحمد.س.أ.ي" وكان يعمل لدى شركة ناصر سالم ال حيدر، وبلغت مستحقاته 10 ألاف و416 ريالا.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي ، إلي أن بعض العاملين الذين حصلوا على مستحقاتهم المالية حضروا لمكتب التمثيل العمالي لتوجيه الشكر إلى وزير القوي العاملة محمد سعفان على استجابته السريعة ، وتوجيه مكتب التمثيل العمالي بالرياض لتحصيل تلك المستحقات.

كما رغب البعض فى الحصول على تأشيرة الخروج النهائي والعودة إلى أرض الوطن عن طريق السفارة المصرية نظراً لانتهاء إقامته ، وتم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض فى هذا الشأن.

وبتوجيهات القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي تم تحويل مستحقات العاملين المتوفين إلى ذويهم بمصر مع إخطارهم باستلامها من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة.