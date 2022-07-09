اليوم السابع
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القبض على المتهم بإصابة سيدة برش خرطوش في الوراق

السبت، 09 يوليه 2022 06:18 م
القبض على المتهم بإصابة سيدة برش خرطوش في الوراق مشاجرة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل متهم بإصابة سيدة في مشاجرة برش خرطوش في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإصابة سيدة برش خرطوش ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليها خلال تواجدها ببلكونة شقتها، تناهى لسمعها صوت مشاجرة، وخلال استيضاح الأمر، أصيبت برش خرطوش في وجهها.
توصلت تحريات رجال المباحث أن مشاجرة نشبت بين 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة، وخلال المشاجرة أطلق أحدهم عيار ناري مما أسفر عن إصابة السيدة.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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