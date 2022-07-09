اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 03:50 م
أكرم القصاص
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العيد فرحة.. رواج بيع الفريسكا والملابس الشاطئية على كورنيش الإسكندرية "صور"

السبت، 09 يوليه 2022 03:25 م
العيد فرحة.. رواج بيع الفريسكا والملابس الشاطئية على كورنيش الإسكندرية "صور" البلالين تزين احتفالات الاسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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تشهد محافظة الإسكندرية، رواجا ببيع الفريسكا والملابس الشاطئية وبيع المشروبات وغيرها من المهن لرواد الشواطئ بالمحافظة، حيث تشهد أيام الأعياد إقبالا من محافظات أخرى للتنزه والاستحمام.

ويقول إبراهيم عبد العال بائع فريسكا بمنطقة كورنيش ميامي في الإسكندرية، إن شواطئ الإسكندرية تشهد خلال أيام الأعياد إقبالا من محافظات أخرى للتنزه والاستحمام بشواطئ المحافظة، والعمل في العيد له طعم آخر لأنه الرزق فيه يكون كثيرا.

وأضاف إبراهيم عبد العال لـ"اليوم السابع": "أن ربنا يرزق اللي يشتغل ويرسل له رزقه لأنه بيتعب علشان يجيب مصرف أسرته ويشتري مستلزمات أبنائه وتعتبر الأعياد موسم للبيع علي الكورنيش".

وأشار أحمد حجاب بائع شاي بالكورنيش إلى أنه يعمل في أيام الأعياد والإجازات بصفة مستمرة منذ 15 سنة وان هناك بعض الزائرين حيث يحرص الكثير من الزائرين على الخروج للمنتزهات والكورنيش وهو ما يعد زيادة في مصدر رزقه خاصة فصل الخير.

وأوضح أشرف فرحات بائع ملابس شاطئية على الكورنيش، أن رحلات اليوم الواحد تنعش حركة البيع على الكورنيش وشراء الزائرين والمصطافين ملابس لارتدائها للنزول البحر والاستحمام بها تكون بكثرة خلال العيد والارزاق علي الله وربنا يكرمنا خلال فصل الصيف.

وشهدت شواطئ محافظة الإسكندرية زحاما كبيرا فى أول أيام عيد الأضحى، بصورة ملفتة، تحت شعار الهروب من اللحمة إلى الشواطئ فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء تكثيف أعمالها من رفع كفاءة الشواطئ والحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أى مخلفات بها وذلك لإضفاء مظهر حضاري وجمالى يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

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ادوات الشاطئ
ادوات الشاطئ

 

البلالين تزين احتفالات الاسكندرية (2)
البلالين تزين احتفالات الاسكندرية (2)

 

الفريسكا
الفريسكا

 

الكورنيش
الكورنيش

 

بيع المشروبات
بيع المشروبات

 

شاطئ الاسكندرية
شاطئ الاسكندرية

 

فريسكا
فريسكا

 


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