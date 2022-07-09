العربية: الرئيس السر يلانكى سيعلن تنحيه عن السلطة فى 13 يوليو

كتب محمد جمال

قالت شبكة العربية إن الرئيس السر يلانكى سيعلن تنحيه عن السلطة فى 13 يوليو، نقلا عن وسائل إعلام فرنسية.

يذكرأن، أكد رئيس الوزراء السر يلانكى رانيل ويكرمسينج يوم السبت، أنه سيتنحى عن منصبه، وكتب رانيل ويكرمسينج على تويتر: "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة، وكذلك سلامة المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب - لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب، لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".

وأعلن ويكرمسينغ قراره بعد اجتماع لقادة الأحزاب السياسية، ترأسه رئيس برلمان البلاد، ماهيندا يابا أبيواردينا.

وتم الإبلاغ عن هذا القرار سابقا من قبل بوابة الأخبار السريلانكية Newsfirst إلى، ووفقا لويكرمسينج، فإن رئيس الحكومة السريلانكية سيستقيل بعد تشكيل حكومة من جميع الأحزاب.

ونزل آلاف المتظاهرين، السبت، إلى شوارع كولومبو مطالبين باستقالة الرئيس غوتاباي راجاباكسا. واقتحموا منزل رئيس الدولة، ثم اقتحموا منزل رئيس الوزراء. وأصيب أكثر من 30 شخصا.

وفي مقابلة حصرية مع "تاس"، قال ويكرمسينغ إن البلاد تمر بأسوأ أزمة في التاريخ الحديث، ولا يستطيع السياسيون في الدولة الجزرية حتى الآن أن يجدوا أوجه تشابه مع مثل هذه الأزمة، سواء في هذا أو في الماضي أو القرن قبل الماضي. وبحسب رئيس الوزراء، فإن البلاد الآن في خضم هذه الأزمة.

وكما أشار ويكرمسينغ، فإن سريلانكا تعاني من نقص خطير في العملات الأجنبية والوقود ومنتجات النفط والأسمدة والغذاء لمجموعات معينة من السكان والأدوية. ويقدر أن الأمر سيستغرق ثلاث سنوات أو أكثر للتغلب بشكل كامل على الأزمة الاقتصادية.