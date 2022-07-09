الشرطة اليابانية: "آبي" توفي إثر تلف شريان تحت عظمة الترقوة

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قالت الشرطة اليابانية، إن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي توفي جراء النزيف، وذلك بعد أن أتلفت رصاصة أحد الشرايين تحت عظمة الترقوة.



وذكرت الشرطة - حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الإنجليزية اليوم السبت أن الرصاصة اخترقت أعلى ذراع آبي اليسرى وأتلفت وعاء دمويا تحت عظمة الترقوة.



جاء ذلك بعد أن تمت عملية تشريح جثمان آبي في وقت مبكر من اليوم .. وأوضحت الشرطة، أن القاتل أطلق الرصاص من مسافة قصيرة، بقصد القتل على ما يبدو.



تجدر الإشارة إلى أن آبي كان قد تعرض لإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في مدينة "نارا" غربي اليابان.



واعتقلت الشرطة اليابانية مشتبها به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار على الفور.



وقال المشتبه به للشرطة إنه كان حاقدا على منظمة، وأعتقد أن آبي يرتبط بها.