الشرطة الألمانية تحقق فى تسمم نساء بـ"مخدر الاغتصاب" فى حفل حضره شولتس

كتب محمد جمال

بدأت الشرطة الألمانية تحقيقا في حقيقة أن ثمانية نساء اشتكين من شعورهن بالتوعك، بعد مشاركتهن في حدث للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألمانى، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت صحيفة " شبيجل" Tagesspiegel الألمانية أنه تم تخدير العديد من النساء بما يسمى "مخدر الاغتصاب" في حفل للفصيل البرلماني للحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، والذي حضره المستشار الألمانى أولاف شولتس.

وأقيمت الفعالية يوم الأربعاء الماضي، وحضرها حوالي ألف شخص، من بينهم نواب وموظفون في البوندستاغ ودوائر انتخابية.

وقال زعيم فصيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، ماتياس مارتن، في رسالة إلى نواب الحزب، إن تعاطي المخدرات حدث "بشكل واضح" في الحفل. وقال السياسي "هذا حادث شائن أبلغنا به شرطة البوندستاغ على الفور".

ويطلق مصطلح "مخدر الاغتصاب" على مادة K.-o.-Tropfen، التي يستخدمها المهاجمون في إفقاد الضحية وعيها وإرادتها قبل اغتصابها.