السلطات الانفصالية: كييف تقطع إمدادات الغاز عن زابوريجيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الانفصالية في أوكرانيا، أن كييف تقطع إمدادات الغاز عن محطة زابوريجيا الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن السلطات الروسية أكدت مرارا أنه قد يفرض حظر على النفط الروسي، وأن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير لا ينبغي أن يكون مفاجئا للشركات المحلية.

وقال بوتين - في اجتماع حكومي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية الجمعة "إن الاتحاد الأوروبي قد قدّم حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو تتضمن حظر النفط".. مضيفا أن على الشركات المحلية أن تكون على استعداد بالفعل لمثل هذا القرار.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في 3 يونيو الماضي وشملت العقوبات على حظر مؤجل على مشتريات النفط الروسي.

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