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السعودية: "المياه الوطنية" تضخ أكثر من 765 ألف م3 لضيوف الرحمن خلال 24 ساعة

السبت، 09 يوليه 2022 04:29 م
السعودية: "المياه الوطنية" تضخ أكثر من 765 ألف م3 لضيوف الرحمن خلال 24 ساعة الطواف حول الكعبة المشرفة
إيمان حنا

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أعلنت شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية، أن إجمالي كميات المياه الموزعة للأربع وعشرين ساعة الماضية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف بلغ (765.065) ألف م3. وفق "واس" .

وواصلت الشركة عملياتها التشغيلية لمنظومة الخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال الضخ على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام، فيما كان ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكات في مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة في اليوم.

وأكدت الشركة أنه وبفضل من الله لم يتم تسجيل أي انقطاعات أو حالات مؤثرة في عملياتها التشغيلية، مؤكدة الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ –لا سمح الله- وفقاً للممارسات المهنية المعتمدة.


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