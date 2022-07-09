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السعودية: أكثر من 1800 حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية فى مستشفى منى الطوارئ

السبت، 09 يوليه 2022 05:50 م
السعودية: أكثر من 1800 حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية فى مستشفى منى الطوارئ حجاج بيت الله الحرام
كتب محمد جمال

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قدّمت وزارة الصحة السعودية ممثلة بمستشفى الطوارئ في منى خدماتها لأكثر من 1800 حاج منذ بداية تشغيله في اليوم السابع وحتى اليوم العاشر من ذي الحجة.


وأوضحت الوزارة أن المستشفى قدّم خدماته العلاجية والإسعافية إلى 256 حالة متنوعة بقسم الطوارئ، و1100 مراجع للعيادات، و27 منومًا، كما استقبل المستشفى 5 حالات إنقاذ حياة تم نقل 4 منها إلى مستشفى مدينة الملك عبد الله بمكة المكرمة وحالة واحدة لمستشفى النور، فضلًا عن 4 حالات بقسم العناية المركزة وجميعهم قد خرجوا من المستشفى ولله الحمد.


وبيّنت "الصحة" أن مستشفى منى الطوارئ يُقدّم جميع الخدمات والتدخلات الطبية اللازمة، ويصرف الأدوية إلى حالات الحجاج الذين يُعانون من إجهاد عام، وأمراض مزمنة مثل (الضغط، والسكر، والقلب، وأزمات الربو)، والأطفال الذين يعانون من التعب لعدم قدرتهم على تحمل حرارة الشمس والازدحام، والمصابين بالأمراض المزمنة نتيجة الإجهاد مع الحركة.


وأشارت الوزارة إلى أن المستشفى يضم عددًا من الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والجراحة، والباطنية، والعمليات، وتتمثل مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي بشكل عاجل داخل القسم، إضافة إلى قسم فريق الإصابات المتعددة، والمكون من استشاري جراحة عامة، واستشاري عظام، واستشاري طب طوارئ، واستشاري تخدير، واستشاري جراحة أوردة وشرايين، حيث تتمثل مهامهم في التدخل السريع عند الحاجة.


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