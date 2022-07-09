الرعاية الصحية بالأقصر تعلن جاهزية المنشآت الصحية خلال أيام عيد الأضحى

فيما ترأس أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، الاجتماع الأول لغرفة الأزمات والطوارئ بفرع الأقصر، منذ الصباح الباكر في أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمناقشة خطط الطوارئ والإخلاء ونقط التواصل من داخل الغرفة المركزية وغرفة الشبكة الوطنية الموحدة للربط بين مرفق الإسعاف واستقبال المستشفيات بالمحافظة.

كما تمت متابعة الخطة التأمينية للمستشفيات والوحدات الصحية، والتي تضمنت تشغيل أقسام الطوارئ لجميع المنشآت الصحية طوال أيام العيد مع استئناف العمل بجميع الأقسام والعيادات بدءا من اليوم الثالث بالإضافة إلي استمرار الكشف الطبي للطلاب المدارس ومشاركة التأمين الطبي لطلاب الثانوية العامة، كما تم وضع خطة التأمين الطبي من تقنين إجازات وراحات الفرق الطبية وإلغاء إجازات أقسام الاستقبال والطوارئ مع تكثيف العمل بها أثناء العيد، وتم أيضاً تشكيل فرق الانتشار السريع ، وزيادة أعداد النوبتجيات بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته ،لمواجهة أي طوارئ

كما تم التأكد أيضاً من توافر جميع الطعوم والأمصال مع توافر مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود، وتم التنسيق ايضا مع مرفق الإسعاف بالمحافظة بتمركز وانتشار لسيارات الإسعاف لدعم الخطة التأمينية، والتي تتم من خلال استحداث نظام النداء الآلي بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بالإضافة إلي تشغيل أقسام الطوارئ بجميع الوحدات والمراكز طوال أيام العيد وتسليم العلاج المزمن طبقًا للمواعيد المحددة مع عمل الأقسام الأخرى والعيادات التخصصية من ثالث أيام العيد.

ومن جانبه، أوضح دكتور أحمد دنقل مدير عام إدارة رضا المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، عن متابعة أهم الشكاوى والسلبيات المطروحة في الفترة الأخيرة ودراسة خطط العمل لحل هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح كافة السلبيات التي تؤثر علي رضا المنتفعين، كما أكد الدكتور أحمد شفيق، علي إلغاء كافة الإجازات للعاملين بفرع الهيئة من الإدارات الإشرافية والمرورية وانعقاد غرفة الأزمات طوال أيام العيد مع عمل خطط مرورية على مدار الساعة.



الرعاية الصحية بالأقصر تعلن جاهزية المنشآت الصحية خلال أيام عيد الأضحي (1)



الرعاية الصحية بالأقصر تعلن جاهزية المنشآت الصحية خلال أيام عيد الأضحي (2)