الرئيس الصيني يعزي رئيس الوزراء الياباني في رحيل شينزو آبي

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أرسل الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم السبت رسالة تعازي إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.



وأعرب جينبينج نيابة عن الشعب والحكومة الصينية -حسبما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية- عن أحرّ تعازيه في الرحيل المفاجئ والمؤسف لشينزو آبي، مُقدما خالص مواساته لأسرة آبي.



وأشار الرئيس الصيني إلى أن شينزو آبي بذل جهودا حثيثة لتحسين العلاقات بين الصين واليابان خلال فترة حكمه، وساهم بشكل إيجابي في هذا الصدد، مضيفا أنه توصل إلى اتفاق هام مع آبي على بناء علاقات بين البلدين تُلبي حاجة العصر الجديد.



وأكد جينبينج أنه مستعد للعمل مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لاستكمال تطوير علاقات الصداقة والجيرة والتعاون بين الصين واليابان بما يتوافق مع المبادئ التي تم تأسيسها في الوثائق السياسية الأربعة بين البلدين.



وأرسل الرئيس الصيني وزوجته، الأستاذة الجامعية بينج لويوان، اليوم السبت، رسالة تعازي خاصة إلى آكي آبي، زوجة الراحل شينزو آبي.