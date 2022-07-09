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الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى يقيل سفير أوكرانيا لدى ألمانيا

السبت، 09 يوليه 2022 05:55 م
الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى يقيل سفير أوكرانيا لدى ألمانيا زيلينسكى
كتب محمد جمال

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أصدر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، مرسوما يقضى بإقالة سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أندريه ميلنيك عن العمل.

وجاء فى مرسوم زيلينسكى: "إقالة أندريه ميلنيك من منصب السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وكشفت صحيفة "بيلد" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة أن ميلنيك، سيترك منصبه، ويعود إلى كييف لتعيينه نائبا لوزير الخارجية، بعد إثارته فضائح كبرى في ألمانيا وتمجيده للنازية.

وفي وقت سابق، أجرى ميلنيك مقابلة مع المدون والصحفي الألماني ثيلو جونغ، نفى فيها علاقات بانديرا بألمانيا النازية وبرر عمليات القتل الجماعي للبولنديين على أيدي النازيين الأوكرانيين بزعامة بانديرا خلال الحرب العالمية الثانية، بأنها مجرد جرائم قتل وفظائع، وهي كثيرا ما كانت تحدث في ذلك الوقت.


زيلينسكى

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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