الداخلية تنتصر للسيدات..ضبط عدد من المتهمين بالابتزاز والتهديد بمواقع التواصل

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد من المتهمين بالتهديد والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، لكشف ملابسات عدة بلاغات (من بعض السيدات) بتضررهم من اضطلاع مستخدمي بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإرسال رسائل لحساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهم وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتهم بنشر تلك الصور.

فقد توصلت التحريات من خلال استخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد بعض مُرتكبى تلك الوقائع وأمكن ضبطهم وذلك على النحو التالى :-

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصي لإحدى الفتيات، مقيمة بمحافظة القاهرة مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها.

ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية)، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصي لإحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها .

ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية)، لقيامه بإرسال رسائل للحسابات الخاصة بأشقاء إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة المنوفية مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها .

ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) لاضطلاعه عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بإرسال رسائل لهاتف (زوجته) الشخصى عبر ذات التطبيق تضمنت عبارات سب وقذف وتهديد بإلحاق الأذى بها وذلك لخلافات زوجية بينهما وأن بينهما قضايا مازالت قيد التحقيقات.

وبمواجهة جميع المتهمين أقروا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه.