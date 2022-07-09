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"الداخلية السعودية" تدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر فى حالات الطوارئ

السبت، 09 يوليه 2022 07:26 م
"الداخلية السعودية" تدشن المنصة الوطنية للإنذار المبكر فى حالات الطوارئ وزارة الداخلية بالسعودية,
إيمان حنا

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دشن وزير الداخلية السعودى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام خدمة البث الخلوي.وفق صحيفة "عكاظ".

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، خلال التدشين، أن المنصة ستسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر، مبينا أنه يتم من خلال المنصة إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة مصحوبة بنغمة مميزة ذات صوت عالٍ.

ويأتي تدشين المنصة ضمن جهود وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني لتسخير التقنية ومواكبة التطور التقني في جميع المجالات.


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